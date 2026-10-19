Trump Said Russia Was Staying Out — Then Lavrov Arrived in Tehran

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/81Trump Said Russia Was Staying Out — Then Lavrov Arrived in TehranTransition ProtocolOct 19, 202681Share#Iran #Russia #Lavrov #SaudiArabia #MBS #Pakistan #LarryJohnson #TransitionProtocolDiscussion about this videoCommentsRestacksTransition ProtocolSubscribeAuthorsTransition ProtocolRecent PostsLarry:14 Russian Tankers,Why Israel Fears Striking Iran Again,KILL THE LEADERS. FACE 33 COMMANDERS4 mins ago • Transition ProtocolPepe Escobar:14 Russian Planes, WHAT’S INSIDE?Pakistan’s Wartime Supply,ONLY 2 MEN GHALIBAF + REZAEIOct 25 • Transition ProtocolLarry Johnson: Russian Arms In, Diplomats Out? Kill Iran’s Leaders—Who Stops 31 Commanders?Oct 24 • Transition ProtocolWhat Would Iran Do If Israel Used Nuclear Weapons?Oct 23 • Transition ProtocolAbu Dhabi’s Protection Money — Who’s Really Getting Paid?Oct 23 • Transition Protocol14 Russian Cargo Flights to Iran — What Arrived After Lavrov Left?Oct 23 • Transition ProtocolPepe Escobar: Source Says - Iran Approved Dimona Strike If Israel Goes NuclearOct 23 • Transition ProtocolPravin:Trump’s $6B Offer Netanyahu Beyond His Control, Iran Threatens Gulf Lifelines,IRAN’S WARNINGOct 22 • Transition Protocol