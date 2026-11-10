Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/21$8 Billion for Iran — Is This the Deal to Reopen Hormuz?Transition ProtocolNov 10, 202621ShareFull video Link :xDiscussion about this videoCommentsRestacksTransition ProtocolSubscribeAuthorsTransition ProtocolRecent PostsLarry Johnson: An Iranian Source Says Tehran Believes It Has "a Deal in Place" With Washington52 mins ago • Transition ProtocolLarry Johnson: Nuclear War Averted? The Secret US–Iran Deal Terms | TP Exclusive1 hr ago • Transition ProtocolPepe Escobar: S-400s for Iran?Tehran’s 400-Target Warning to Every Gulf Capital,ARAMCO’S TOWER HITNov 8 • Transition ProtocolA Deal or a “Suicide Mission”? Iran’s Reported Warning to Trump via Putin | Larry JohnsonNov 8 • Transition ProtocolThe Wrong Regime Changed: Trump’s Defeat, Putin’s Call & Iran’s Nuclear Card | Vijay PrashadNov 7 • Transition ProtocolPepe Escobar: Putin’s Jet, Iran’s Leader on Line Strike Warnings& Trump’s Blame List 3 HOURS, 25 MINNov 6 • Transition ProtocolOne Firing Will Tell Us If Trump Hits Iran Again, Pravin Sawhney Says Nov 5 • Transition Protocol