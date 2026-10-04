Transition Protocol

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5,000 Troops — Is Iran Expecting an Attack?

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Transition Protocol

#Iran #PepeEscobar #TransitionProtocol #Geopolitics #StraitOfHormuz #Trump #Midterms #China #Pakistan #Russia #WestAsia #IranWar #TheWeekAhead

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